Montagna, incidente sulla via degli Dei: soccorso escursionista 64enne

Un gruppo di amici, nel pomeriggio di oggi 29 maggio stava percorrendo la via degli Dei da Bologna in direzione Firenze. Giunti all’altezza dei laghetti del Maglio, destra orografica del fiume Reno, uno di loro, un uomo di 64 anni residente in provincia di Brescia è scivolato riportando un doloroso trauma alla gamba che non le pi consentito di proseguire.

Mancava poco alle 13 quando gli amici hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto: sul posto viene inviata l’ambulanza di Sasso Marconi, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo che attiva la squadra della Valle del Reno e i Vigili del Fuoco. A causa del fango, presente sul sentiero e formatosi dalle precipitazioni, il personale del CNSAS è stato costretto a lasciare il fuoristrada 1500 metri del luogo dell’evento e proseguire a piedi.

Al paziente, una volta raggiunto, gli è stato immobilizzato l’arto dolorante e dopo averlo posizionato sulla barella portantina è stato trasportato con tecniche alpinistiche, per molte centinaia di metri, fino all’ambulanza. Dopo valutazione da parte dei sanitari del 118 l’uomo è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di bassa gravità.