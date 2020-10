Montagna e zone periferiche: mozione della maggioranza per incentivi ai sanitari

"Sostenere la scelta di medici, infermieri e di altri operatori sanitari ad operare nelle zone montane e più periferiche". E' risoluzione, a firma Partito Democratico, maggioranza e Movimento 5 Stelle in Regione per far fronte alla carenze di operatori della sanità nelle zone montane e più periferiche.

"Una situazione – spiega la consigliera dem Palma Costi, firmataria della risoluzione - da ricondurre sia alle condizioni oggettive di disagio dovute alle distanze, sia al maggior rischio nella professione dovute alle condizioni non competitive con le aree più densamente popolate e maggiormente servite - e che può creare - problemi nell’erogazione dei servizi sanitari nelle aree montane e aree più periferiche creando problemi nella erogazione dei servizi ai cittadini, contribuendo a rendere meno appetibili questi territori".

‘E’ quindi necessario – concordano la rappresentanza in assemblea legislativa di PD, maggioranza e 5Stelle - un impegno della giunta per sostenere la scelta di operatori sanitari verso le aree montane e più periferiche e a valutare, nelle more dei contratti di lavoro, anche decentrati, misure di incentivazione economica per il personale sanitario che decida di operare nelle stesse aree.’

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dobbiamo – conclude la Costi - rafforzare i nostri servizi, sostenere gli operatori a beneficio dei cittadini".