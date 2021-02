Appennino, Fdi manifesta contro Speranza su piste da sci

Fratelli d'Italia contesta il ministro Speranza con uno striscione sulle piste da sci (chiuse) di Sestola, sull'appennino modenese. Questa mattina diversi esponenti del partito di Giorgia Meloni e di Gioventù Nazionale Modena si sono recati presso gli impianti chiusi di Passo del Lupo a Sestola per ribadire, ancora una volta, che "la montagna merita rispetto" (così recitava lo striscione) e per schierarsi a fianco degli operatori.

"Il ministro Speranza non si smentisce: persevera nella totale incapacità di programmazione e in scelte e tempistiche comunicative vergognose - attacca il consigliere e coordinatore regionale di FdI Michele Barcaiuolo - gli operatori della montagna non hanno lavorato per mesi, subendo perdite enormi e per organizzare la riapertura hanno sostenuto ingenti spese. Quanto verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per sopperire ai danni causati da queste scelte? Domande a dir poco legittime, basti pensare che a livello nazionale si stima una perdita di quasi 10 miliardi di euro calcolando tutto l'indotto e le attivita' che godono di riflesso del turismo montano e sciistico".

"Il Governo dei migliori appare come un proseguo dei Governi Conte - aggiunge il presidente provinciale dei giovani Fdi Lorenzo Rizzo - le chiusure dettate dall'abominevole ministro delle nevi, Roberto Speranza, stanno mettendo in ginocchio un settore strategico e il lavoro di molti giovani del territorio che, durante la stagione sciistica, si prestano per impieghi temporanei nelle attività ricettive e negli impianti del Cimone".