Degrado in Montagnola, oggi Ignazio La Russa in città per la raccolta firme

“Stop allo spaccio in Montagnola”: oggi pomeriggio Ignazio La Russa e Galeazzo Bignami saranno davanti al Monumento ai caduti dell'VIII Agosto per una raccolta firme. "A seguito dei continui eventi di spaccio e violenze che si verificano nella zona della Montagnola Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale organizzano un presidio con raccolta firme - fanno sapere - Ci schieriamo a tutela dei residenti e commercianti della Piazzola e chiediamo alla Giunta Merola un impegno concreto a garantire decoro e sicurezza".

La settimana scorsa, dopo l'ennesimo episodio sgradevole, i lavoratori del mercato della Piazzola avevano denunciato una situazione ormai "degenerata" annunciando che stavano pensando di organizzare una manifestazione per chiedere maggiore tutela e sicurezza.

Oltre a La Russa e Bignami parteciperanno all'iniziativa di oggi anche Marco Lisei Capogruppo di FdI in Regione Emilia - Romagna; Francesco Sassone Capogruppo FdI in Comune a Bologna; Stefano Cavedagna Portavoce di Gioventù Nazionale e Vice Coordinatore Regionale FdI; Graziella Tisselli Consigliere di FdI in Comune a Bologna.