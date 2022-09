Lite in Montagnola, minore ferito con un coltello

Sarebbe stato avvicinato da due persone che gli hanno chiesto una sigaretta, poi il ferimento. E' accaduto nella serata di ieri, 17 settembre, poco prima delle 21.

Ad essere aggredito un minore che ha chiamato il sanitari del 118 che a loro volta allertato la polizia.Il ragazzo ha raccontato gli agenti di essere stato avvicinato da due uomini, presumibilmente italiani, che gli hanno chiesto una sigaretta.

Al suo diniego, sarebbe scattata la lire e il minore sarebbe stato colpito con un coltello al gluteo. Le ferite non sono gravi, è stato trasportato all'ospedale Sant'Orsola in codice 1. Sul posto si sono portate le volanti della polizia che non hanno ancora rintracciato gli autori dell'aggressione.

Una decina di giorni, intorno all'una e mezza di notte una donna ha chiamato la centrale operativa 112 e ha riferito che il figlio 13enne era stato vittima di una rapina nelle vicinanze di un bar. Il giovane rapinatore, 17enne, è stato rintracciato poco dopo.