Rapina con il coltellino in Montagnola: vittima un 17enne

Un 19enne e un 23enne, entrambi cittadini tunisini e connazionali della vittima, sono stati denunciati dopo aver rapinato un ragazzo di 17 anni. A chiamare gli agenti è la stessa vittima, che spiega di essere stato avvicinato e poi aggredito dai due ragazzi, uno dei quali ha anche brandito un coltellino lacerando i vestiti del 17enne.

Nella colluttazione però il ragazzo, dopo aver subito i tagli oltre a calci e pugni è riuscito in qualche modo a reagire, mettendo in fuga i malintenzionati. Sentito il giovane e dopo un rapido giro nei dintorni, gli agenti rintracciano i due ragazzi più grandi, per poi formalizzare le accuse a loro carico. Entrambi i denunciati risultano irregolari.