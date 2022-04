Rapine in Montagnola: in carcere dopo undici anni

Ha finito di lavorare dopo almeno 11 anni la macchina della giustizia che ieri ha portato un cittadino dominicano trentenne a essere prelevato da casa sua e portato in carcere, per scontare la pena detentiva. L'uomo è infatti destinatario da parte del tribunale di Bologna di una condanna definitiva per una serie di rapine, condotte dal 2009 al 2011 in quel della Montagnola, episodi che avrebbero registrato anche alcune lesioni, contestate in capo al 31enne, nel dispositivo.

L'uomo, oggi padre di famiglia e in stato di detenzione domiciliare per altri fatti, è stato raggiunto a casa dai carabinieri, che però hanno faticato non poco per rintracciarlo e convincerlo a seguirli verso la casa circondariale. Per lui si prospetta un cumulo di pene corrispondente a tre anni di reclusione.