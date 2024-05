Spaccio in Montagnola: fermati tre uomini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre uomini di 26, 21 e 20 anni, tutti di origine straniera e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri durante un’operazione di contrasto allo spaccio di droga nell’area della Montagnola e di piazza XX Settembre.

Il fatto risale al pomeriggio di ieri, quando alcuni militari in borghese hanno notato i tre ragazzi con un comportamento sospetto. Alla vista di un’altra pattuglia, stavolta in uniforme, i tre uomini hanno tentato di fuggire, venendo fermati subito dopo.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 241 grammi di hashish, un coltello e 765 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dello spaccio. I tre sono stati quindi arrestati e portati nelle camere di sicurezza. Dopo il processo per direttissima, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

L'attività di controllo della zona da parte delle forze dell'ordine si è intensificata negli ultimi giorni, in seguito alla morte di un ragazzo di 21 anni e allo stupro di una ragazza. Entrambi gli episodi, infatti, sono avvenuti solamente pochi giorni fa.