Spacciano vicino all'asilo: due arresti, i pusher "tornano" in Montagnola

Alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire, ma sono stati ammanettati. Due pusher sono stati arrestati ieri, 4 novembre, in pieno giorno, alle 11, durante un servizio di controllo nel parco della Montagnola a cura di volanti, cinofili e personale in moto.

I due sono stati notati all'interno del parco, nelle vicinanze della scuola d'infanzia Betti-Giaccaglia. Alla vista dei poliziotti i due tentavano la fuga ma sono stati inseguiti e bloccati. Durante l'inseguimento uno dei due, cittadino tunisino di 26 anni, già noto come utilizzatore di stupefacenti, ha gettato alcuni involucri contenenti circa 30 grammi di hashish. Sempre hashish, 10 grammi, sono stati trovati addosso all'altro, connazionale di 40 anni, con una sfilza di precedenti e gravato da un provvedimento di carcerazione per l'espiazione di 6 mesi di reclusione, per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati immediatamente "accompagnati" in cella.

Dopo il rafforzamento dei controlli nel parco, dall'inizio del 2019, i pusher avevano "trovato casa" altrove, come riferiscono cittadini e forze dell'ordine, ma evidentemente è stato un "trasloco" temporaneo, visto che, in particolare dopo il lockdown, sono ricominciate le segnalazioni di spaccio e furti.