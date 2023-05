L'alluvione vista dagli studiosi: "Bisogna intervenire sul territorio, opere necessarie"

Alberto Montanari, professore al dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell'Alma Mater e ricercatore sugli impatti idrologici dei cambiamenti climatici e quindi esperto di ciclo dell'acqua e di gestione delle risorse idriche, ma anche di prevenzione del rischio alluvionale e modelli di previsione climatica, chiarisce alcuni aspetti dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nelle ultime settimane: "Parto dalla constatazione che l'evento meteorologico che abbiamo conosciuto è stato previsto e che è stato previsto (dal servizio meteorologico regionale per la precisione) con adeguato anticipo e con molta precisione: la tempestività ha certamente consentito di mitigare l'impatto consentendo di mettere in atto delle procedure preventive di gestione dell'emergenza. Ciò che invece non è stato possibile prevedere è stato l'effetto sulla stabilità dei versanti (risultato molto maggiore del previsto) e quindi il numero di frane che si sono verificate nei territori collinari, ma anche l'estensione reale del territorio interessato da queste frane: elementi che ci hanno colto di sorpresa e complicato sia le operazioni di gestione dell'emergenza sia le operazioni di recupero. Tengo però a sottolineare l'eccezionalità di questo tipo di evento".

Queste le premesse. Ma quindi come è stata gestita realmente l'emergenza?

"Quando si verificano eventi molto rari come quello che ha interessato l'Emilia-Romagna è normale che ci siano degli aspetti che ci colgono di sorpresa. Per questo motivo quando ci prepariamo alla gestione questi eventi viene messa sempre in conto una certa resilienza addizionale, una sorta di piano b che ci consente di gestirli. Direi che l'emergenza di queste settimane (non me ne sono occupato direttamente, ma posso dirlo) è stata gestita in maniera eccezionale con strategie vincenti e i fatti lo dimostrano. Sulla gestione dei corsi d'acqua, c'è un aspetto che vorrei chiarire, ovvero che non si è trattato solo di una inondazione riconducibile alla gestione dei corsi d'acqua, ma di più elementi messi insieme che hanno reso tutto più complesso".

Ma hanno ragione quelli che dicono: "Ve lo avevamo detto?"

"Risponderei che noi siamo pienamente coscienti che ci sono dei fenomeni naturali caratterizzati da estrema variabilità e dall'impatto dei cambiamenti climatici. Sappiamo che questo tipo di eventi, con una frequenza molto bassa, ci può mettere a dura prova. Trovare delle soluzioni però è un problema complesso che necessita in primo luogo una valutazione delle priorità e va messo in conto che non potremo mai avere una sicurezza assoluta e che occorre quindi accettare un rischio residuale. Penso che questo, nel contesto romagnolo sia stato fatto, considerando le delicatezze del nostro territorio. Quello che è accaduto non è una sorpresa, ma fa parte di un rischio al quale dobbiamo prepararci".

Il nostro territorio dunque lo si può classificare come soggetto o predisposto a eventi come questa alluvione?

"Certamente ha una morfologia complessa e un clima caratterizzato da grande variabilità: è esposto quindi a un ventaglio molto elevato di rischi che vanno appunto dalle instabilità dei versanti alla sensibilità nei confronti di piene di grandi dimensioni come quelle del Po' e quelle di piccole dimensioni, un territorio quindi esposto ma allo stesso modo come i luoghi della cerchia alpina. Non trovo però delle singolarità. Ma se si parla della gestione e se ci si chiede quindi se l'Italia abbia fatto del suo meglio, io segnalo che innanzitutto ci sono direttive europee che regolano la protezione dal rischio idrogeologico alle quali l'Italia ha adempiuto, non vedo fallanze dal punto di vista di mancanza di iniziativa. Credo però che vi sia stata negli ultimi cinquant'anni una tendenza a sottovalutare il rischio idrogeologico e lo conferma l'ammontare degli investimenti che possiamo rilevare con facilità dai dati Istat e che a mio avviso non sono stati sufficienti. Evidentemente sono state considerate altre priorità, come per esempio il rischio sismico. Nel futuro direi che ci sarà maggiore attenzione a questo aspetto ma non ridurrei il dibattito a un'accusa, quanto più a una riflessione sulle nuove priorità".

Cosa fare dunque? Quali le risposte alle quali si può arrivare attraverso gli studi?

"A mio avviso il rischio idrogeologico si riduce, nell'immediato, con delle opere. Quindi bisogna intervenire sul territorio, credo che le opere siano necessarie (sono un ingegnere e forse per questo di parte) e non credo che semplicemente tornando alla naturalità dell'ambiente il problema si risolva. La convivenza uomo/natura richiede dei compromessi da entrambe le parti quindi e l'uomo deve necessariamente rinunciare a uno sfruttamento indiscriminato e non sostenibile delle risorse naturali. D'altra parte bisogna anche accettare l'idea che abbiamo bisogno di opere per assicurare la nostra convivenza".

La sua è un'area di studio che suscita maggiore interesse negli ultimi anni da parte

"Sì, decisamente. L'interesse degli studenti è in aumento ed è anche un interesse costruttivo che si fonda sulla volontà di mettere a terra la consapevolezza dei cambiamenti climatici e la ricerca di soluzioni. Il dibattito è attuale interessante e se ci sono soluzioni a lunga durata, che porteranno a dei risultati nel lungo periodo, ci sono anche le cosiddette misure di adattamento, che invece assicurano soluzioni in periodi brevi. Fino a che punto ci si può proteggere con soluzioni naturali e fino a che punto ci si può spingere con opere come casse di espansione e invasi artificiali?".

