Scivola nel torrente a Monte San Pietro: tratto in salvo dai vigili del fuoco

Un ragazzo di 15 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco, dopo essere scivolato in un torrente. E' successo oggi nel comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi. Il ragazzo, caduto in acqua, è riuscito a rimanere aggrappato a un grande masso, ma impossibilitato nel tornare a riva ha chiesto aiuto. Nei primi momenti un carabiniere, giunto sul posto, ha provato a soccorrere da solo il 15enne, rimanendo però a sua volta bloccato dall'acqua. I pompieri sono dovuti intervenire con un elicottero per riportare entrambi a riva. Il 15enne è stato poi soccorso e portato in ospedale in condizioni di media gravità.