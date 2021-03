Monte San Pietro, Fdi segnala: "Attenzione al cavalcavia di Ponterivabella"

Scatta un altro allarme sulla stabilità di un ponte nell'area metropolitana di Bologna. Dopo la chiusura del ponte a Sasso Marconi, Fdi segnala, in seguito alle "molteplici segnalazioni ricevute dai cittadini", il cattivo stato del ponte di Ponterivabella, alle porte di Monte San Pietro, che "presenta una situazione di ammaloramento degli strati di calcestruzzo e conseguentemente, sembra, una situazione di poca stabilità di alcuni tratti di ringhiera".

Il ponte, spiega la consigliera metropolitana Marta Evangelisti, "è attraversato giornalmente da centinaia di veicoli e questo dato dovrebbe essere una motivazione sufficiente affinché lo stesso sia monitorato a dovere. Riteniamo infatti che quando si tratta della salute e della sicurezza dei cittadini non via sia nulla da anteporre e che, quindi, le possibili situazioni di rischio vadano anticipate".

Evangelisti ha presentato per questo una interpellanza in Città metropolitana perché l'ente di Palazzo Malvezzi, "competente sulla relativa strada provinciale, monitori la situazione ed effettui gli adeguati sopralluoghi, essendo del tutto evidente come l'infrastruttura necessiti di un'importante opera di manutenzione e riqualificazione".

La richiesta e l'auspicio, conclude la consigliera, "è che venga adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno coinvolgendo, se del caso, ulteriori soggetti ed enti competenti, al fine di scongiurare situazioni incresciose e pericolose come già si sono viste in provincia". (Bil/ Dire)