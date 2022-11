Da Marzabotto l'invito al ministro Valditara: "Sul muro di Berlino parole errate, venga a Monte Sole"

Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto esprime il suo sconcerto nel leggere le parole utilizzate dal neo ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino. Nessuna parola per la giornata contro il fascismo e l’antisemitismo, istituita dalle Nazioni unite per commemorare la notte dei cristalli, avvenuta nel 1938 tra il 9 e il 10 novembre, che in altri paesi viene ricordata regolarmente.

"Il ministro ha scritto infatti una lettera agli studenti esortandoli a ripensare questa data come la fine di un regime, quello comunista, che avrebbe generato solo povertà, annientamento delle libertà individuali e tirannie spietatissime. Di fatto una visione unilaterale che non rispetta la realtà e la complessità della storia, anzi la deforma, e rende impossibile una riflessione imparziale e obiettiva".

"Si ignora inoltre, come ha sottolineato l’Anpi, il ruolo determinante che ha avuto il Pci nella Resistenza italiana, nella conquista della democrazia e nella stesura della nostra Costituzione. Infine, la legge di riferimento, dice che in questa occasione occorre "evidenziare obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti", quindi un’ottica ben più ampia e profonda di quella che ha voluto evidenziare il ministro. Approfittiamo dell’occasione per invitare il ministro a visitare Marzabotto e Monte Sole. Saremmo ben lieti di accompagnarlo".