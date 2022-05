Ucraina, Lepore: "Monte Sole luogo di pace una bella idea"

Un summit per la pace a Monte Sole: questa la proposta arrivata in mattinata dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto. La notizia ha trovato subito il favore del sindaco Matteo Lepore, intervenuto a margine dell'incontro organizzato da Fiom e Spi-Cgil per presentare il progetto "Bologna metalmeccanica": "Oggi in Consiglio comunale ricorderemo la nascita dell'Europa. Se non si fossero riuniti i paesi europei più importanti, l'Europa non sarebbe nata".

Monte Sole luogo di pace, Lepore: "Bella idea"

La proposta da parte del Comitato non è arrivata oggi in modo casuale. Il 9 maggio è infatti il giorno in cui ricorre la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dalle ceneri della guerra nacque l'Unione Europea: "La grande mancanza che avvertiamo - scrive il Comitato nella nota stampa - è quella di un’azione energica, convinta, determinata dell’Europa nella ricerca delle condizioni per far tacere le armi e avviare una seria negoziazione. Una debolezza che valutiamo come drammatica, vista la valenza specificamente europea che lo scontro militare manifesta. Auspichiamo che si costituisca rapidamente un Gruppo di Contatto europeo, fortemente coeso nella direzione diplomatica da intraprendere, che si ponga come interlocutore credibile, accogliente, solido nel profilo, in grado di proporre e sostenere una piattaforma di discussione che permetta un incontro positivo di tutte le parti e le spinga a negoziare con franchezza e trasparenza, sollecitando e favorendo allo stesso tempo un nuovo protagonismo dell’ONU".

Lepore è sembrato subito pronto a raccogliere la sfida: "Credo che in questo momento bisogna guardare a questa nuova fase che il 9 maggio si apre - riporta l'Agenzia Dire - e credo che i leader europei dovrebbero andare prima a Kiev e poi sicuramente a Mosca, come propone Enrico Letta, cosa che condivido molto, e poi trovare un luogo dove firmare un accordo di pace", ha proseguito il sindaco. "Noi mettiamo a disposizione Marzabotto. Può essere una bella idea".