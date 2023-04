Scivola durante escursione a Monte Sole: 50enne soccorsa dall'elicottero

Soccorso alpino in azione anche nella giornata del 25 aprile. Una donna di 50 anni è stata infatti oggetto di intervento da parte dei tecnici e dei sanitari del 118, dopo che era rimasta bloccata in cima proprio a Monte sole dopo una escursione con amici.

La comitiva infatti si era recata sul monte Sole per svolgere un'escursione quando, lungo il sentiero 100, la donna del gruppo è scivolata procurandosi un trauma alla caviglia.



Non riuscendo a proseguire in autonomia gli amici hanno chiamato soccorsi: la centrale operativa del 118 ha così attivato il Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione Rocca di Badolo ed EliPavullo. Sul posto è giunta una squadra della stazione Rocca di Badolo che ha supportato EliPavullo per l'evacuazione dell'infortunata. La 50enne è stata verricellata dall'elisoccorso ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna per ricevere le cure del caso. Sul posto presenti anche gli operatori della pubblica di Vado.