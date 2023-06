Monterenzio divisa in due dopo l'alluvione, minacce al sindaco: "Ogni 50 metri c'è una frana"

Il sindaco metropolitano, Matteo Lepore, lo aveva già ipotizzato: "Rischiamo di perdere un’intera comunità se non si mette in campo un progetto serio” e a confermarlo a quasi un mese dall'ultima alluvione è Salvatore Carbonaro, presidente del Comitato alluvione e frane di Monterenzio nato allìindomani del disastro e che conta almeno 300 per persone, come riferisce la Dire.

Il 7 giugno Carbonaro ha inviato una lettera, indirizzata anche alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Salvini e a Matteo Lepore per chiedere interventi urgenti sulle strade del comune dell'Appennino. Chiedono un incontro "entro sette giorni" con il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Se non ci rispondono valuteremo di andare in protesta davanti alla Regione".

"Siamo veramente disperati - afferma il portavoce - abbiamo creato questo comitato per raccogliere il malcontento dei cittadini. A distanza di un mese e mezzo non sappiamo ancora che lavori verranno fatti e quando. L'unica cosa che è stata fatta finora è un guado sul fiume per i mezzi di lavoro, però è crollato anche quello e ora lo stanno rifacendo. La cittadinanza è in ginocchio".

L'incontro tra le proteste

Ieri sera proprio a Monterenzio si è svolto un incontro pubblico molto acceso con il sindaco Ivan Mantovani e l'aula del Consiglio comunale è risultata troppo piccola per l'afflusso massiccio di cittadini, quindi l'incontro è stato spostato in piazza, tra le proteste. Nei giorni scorsi, tra l'altro, Mantovani avrebbe ricevuto minacce e aggressioni verbali.

Il sindaco aveva detto a Bologna Today: "Il nostro è un comune city user popolato da persone che usano, lavorano e vivono in città e poi vengono qui a dormire visto che siamo la prima cintura di Bologna. Questo pesante evento meteorologico ha rivitalizzato delle frane che si erano assopite e ci ricorda che un tempo quest'area era vissuta diversamente, con una modalità di controllo particolare da parte dei suoi abitanti e la consapevolezza che si tratta di un territorio fragile. Abbiamo costruito male e non abbiamo ascoltato dei segnali importanti. Costruendo sopra le frane, cosa ci si poteva aspettare?".

"Abbiamo chiesto al sindaco di darci risposte - riferisce Carbonaro parlando alla 'Dire' - ma al 90% delle domande ha risposto che è competenza della Città metropolitana e della Regione. A fronte dell'emergenza, però, potrebbe andare in deroga. E poi ci sono anche strade comunali che sono crollate. Su quelle si può intervenire". Palazzo Malvezzi, presente col delegato Franco Cima, ha spiegato che sono stati stanziati 2,7 milioni di euro per la ripartenza dei Comuni danneggiati.

Per quanto riguarda Monterenzio in particolare sono stati affidati i lavori per il ripristino della strada provinciale, con una soluzione provvisoria che dovrebbe essere pronta a fine luglio.

"Ma la progettazione non è neanche iniziata- afferma il comitato - i cittadini hanno bisogno di un intervento immediato. E ieri forse in Città metropolitana se ne sono resi conto davvero". Per questo è stato chiesto di "realizzare due guadi - spiega Carbonaro - uno per i mezzi di lavoro e uno per i residenti". Oggi infatti chi ha necessità di spostarsi e di raggiungere Bologna o altri Comuni della provincia, ad esempio per motivi di lavoro, attraversa il guado riservato agli operai prima che il cantiere inizi e dopo la sua chiusura serale. "Ma non è chiaro se sia consentito", sottolinea il presidente del comitato.

Un paese diviso in due

"Nella parte a nord c'è tutto - afferma Carbonaro - in quella a sud non c'è nulla". La Sp7, che tra l'altro conduce alla Futa e all'ospedale di Loiano, è interrotta nella parte bassa di Monterenzio, vicino alle piscine, e il guado servirebbe anche per raggiungere la zona delle scuole, che "per fortuna ora sono finite".

Per uscire dal paese o si imbocca la Valle del Sillaro e si arriva a Castel San Pietro oppure si va verso la Val di Zena. Ma anche quella strada è interrotta in alcuni punti. "La mia casa è tra le due frane - spiega Carbonaro - ogni mattina quando esco non so che strada dovrò fare. Andiamo a lavorare con gli stivali in auto, ogni 50 metri c'è una frana. In questi minuti sta diluviando e non so come tornerò a casa".

Il presidente del comitato aggiunge: "Mi dispiace per le minacce al sindaco, va dato atto che in questo momento il suo è un ruolo difficile. Come fai, sbagli. Ma qualcosa bisogna comunque fare, le persone sono esasperate".

Giovedì 15 giugno, è in programma un altro incontro con la cittadinanza, questa volta nella sede della Bcc a San Benedetto del Querceto. Da dopo l'alluvione "tutti stanno dando una mano - sottolinea il presidente del comitato - i professionisti e le ditte locali sono pronte ad aiutare coi progetti. Ma ci dicano cosa vogliono fare e quando".