Alluvione a Monterenzio, in arrivo 19 milioni di euro: "Essenziali per ripartire"

Monterenzio, quel "paese spaccato in due" dall'alluvione oggi può contare su un contributo da quasi 19 milioni di euro per rinascere dalle frane e dal fango che l'hanno devastata nel maggio scorso, durante i giorni drammatici dell'alluvione: nell'ordinanza numero 13/2023 del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo (che ieri era in visita a Castenaso e oggi sarà a San Lazzaro di Savena) al Comune di Monterenzio viene infatti riconosciuta una cifra che si avvicina e quasi pareggia la stima fatta per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali: "Avevo dichiarato fin da subito la mia fiducia nelle istituzioni e nel Governo nazionale e questa ordinanza dimostra come fosse una fiducia ben riposta" il commento a caldo del sindaco Ivan Mantovani arriva insieme a tanti ringraziamenti. Oltre al viceministro dei trasporti Galeazzo Bignami, che in più occasioni è andato a Monterenzio a verificare le condizioni e la viabilità del territorio, il primo cittadino ricorda la Protezione civile regionale e i volontari della protezione civile locale, i Vigili del fuoco per gli interventi effettuati sul territorio anche dopo la prima emergenza, la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza di Monterenzio.

Ma ci sono anche i cittadini "che hanno subito enormi disagi e che si sono adoperati per riparare i danni seguendo le indicazioni delle istituzioni preposte, resistendo in questi mesi difficili e densi di preoccupazioni. Sono grato a tutti i rappresentanti delle istituzioni che hanno aderito alle nostre richieste e hanno condiviso i nostri progetti: gli onorevoli De Maria e Merola, la senatrice Borgonzoni, la Regione Emilia Romagna e il sindaco Metropolitano Matteo Lepore, i tecnici del Comune e della Regione, il team di geologi che ha censito le frane e i danni e lo staff del Generale Figliuolo. Garantisco il massimo impegno perché, appena avremo la materiale disponibilità del denaro, si cominci la ricostruzione di quello che è andato distrutto nel più breve tempo possibile".

Sindaco, cosa significano questi 19 milioni di euro per la comunità di Monterenzio?

"Sono veramente un grande risultato perché ci sono stati riconosciuti i danni subiti. Rappresentano un contributo essenziale per far ripartire un territorio che per diversi giorni è stato tagliato in due e nel quale tutt'ora restano strade aperte solo ai residenti. Significa recuperare una vita come era quella prima dell'alluvione. Per me è molto importante in questi giorni anche il confronto con degli esperti, come quelli che sto avendo con il mondo universitario, sono consapevole che dobbiamo cambiare l'approccio con un territorio fragile e avere questo riconoscimento per noi è importante e fa ben sperare, ci fa allontanare dall'idea dall'abbandono. Non possiamo più permetterci di costruire male e in posti sbagliati".

Dopo la conferma del fondo, quali saranno i passi successivi, le tempistiche e dove verranno impiegati?

"Noi abbiamo fatto una ricognizione insieme a un team specializzato e quello che ci è stato riconosciuto è un lavoro complessivo composto da vari voci che vanno dalla rimessa in sesto delle strade danneggiate e recuperare le sicurezza sulle pareti franose o a monte o a valle di queste strade, poi c'è tutto un altro lavoro che sarà quello dei privati (oggi ci sarà un incontro in Regione). Il momento storico è complicato e lo abbiamo visto anche in questi giorni in Toscana. Adesso noi dovremo essere molto bravi e cercare di lavorare al meglio a questi interventi e bisognerebbe essere anche rapidi, ma sui tempi purtroppo non potremo fare molto perché abbiamo necessità di competenze che in questo momento sono tutti all'opera. La cosa che posso garantire è che ci avvaleremo delle imprese del territorio".