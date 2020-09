Monterenzio, incendio in una scuola materna: a fuoco il tetto

Un incendio è divampato nella notte all'interno di una scuola materna a Monterenzio, in via Idice. A bruciare parte del tetto, circa 20 mq, per cause ancora da accertare.

L'allarme dopo le 23, quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra insieme all'appoggio di un'autobotte e l'autoscala. Non si registrano feriti. L'incendio è stato domato in poco tempo, i danni contenuti. Sopraggiunti anche i carabinieri, il sindaco e il vice di Monterenzio e il personale scolastico.