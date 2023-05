Monterenzio, il grido d'allarme di Lepore: "Rischiamo di perdere un’intera comunità"

L’alluvione sta mettendo gli amministratori locali di fronte a molte scelte da prendere a diversi interrogativi a cui dare risposta. Per il sindaco metropolitano Matteo Lepore la fase in cui si stanno trovando a convivere molti Comuni, soprattutto quelli montani, è davvero cruciale, perché questa volta "non basta semplicemente mettersi all'opera e riparare, dobbiamo ripensare il nostro paesaggio e come ci viviamo".

Lepore: "Riflettere su cosa ha senso ripristinare"

Ci sono situazioni davvero molto critiche, su tutte Monterenzio, dove a causa delle alluvioni e delle frane “rischiamo di perdere un’intera comunità se non si mette in campo un progetto serio”. Il tema della fuga dei cittadini da diverse zone dell’Appenino non è nuovo, ma chiaramente sta subendo un’accelerata dopo quanto successo nei giorni scorsi. Il sindaco ieri ha visitato proprio Monterenzio, “sicuramente – afferma – una delle situazioni più in difficoltà” perché “ci sono chilometri e chilometri di strade ricoperte dalle frane e abbiamo diverse case isolate”. Quindi in questo caso più che ricostruire in automatico tutto ciò che è stato seriamente danneggiato, “la riflessione che va fatta è anche su cosa ha senso ripristinare, che tipo di interventi fare”, ragiona Lepore.

Esercito e Genio militare al lavoro

Sempre su Monterenzio la Città metropolitana sta “studiando con l’Esercito e il Genio un ponte Bailey per fare un by-pass”, ma più in generale è ora necessario “coordinare gli interventi perché sono tanti” e quindi “occorre scegliere delle priorità e fare anche delle scelte di senso”. Insomma, non tutto tornerà esattamente com'era. "Sul dissesto idrogeologico, su come vogliamo ripristinare la vita in alcune zone dell'Appennino e sui corsi d'acqua abbiamo bisogno di una riflessione seria su quella che è la natura stessa del paesaggio dell'Emilia-Romagna”, perché “è evidente”, continua Lepore, “che questa combinazione così vasta di alluvione e smottamenti mette in discussione l'assetto complessivo”. Inoltre, si pone un problema di non poco conto, come prevenire i prossimi episodi di dissesto e quindi “dove ha senso continuare ad avere strade e case”. Riportare sì tutti a casa, e far ripartire tutto, “ma non come prima", conclude il sindaco.