Cade in giardino mentre annaffia le piante, l'allarme 14 ore dopo

Soccorsa in piena notte dai carabinieri dopo una caduta in giardino. È quanto accaduto la scorsa notte ad una signora di 84 anni a Monterenzio dove, verso le 4, una vicina ha sentito dei lamenti provenire dal giardino adiacente e ha allertato la stazione dei carabinieri.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l'anziana dolorante, riversa a terra, che ha raccontato di essere lì dal mattino dopo un'accidentale caduta in giardino mentre annaffiava le piante.

Trasportata in codice di media gravità al Sant'Orsola per una frattura al menisco, l'84enne è stata ricoverata e non è in pericolo di vita.