Ballano in un centinaio nel locale a Ferragosto: scatta il controllo dei carabinieri

Prima il sopralluogo in borghese, poi il controllo vero e proprio con i partecipani che sono fuggiti. La scena ripresa in alcuni video. Guai per i titolari

A inchiodare il fatto ci sono alcuni video girati dai militari in borghese, a cui ora dovranno rispondere sia titolari che clienti. Notte agitata a Monteveglio in Valsamoggia, dove un noto locale è stato oggetto di un approfondito controllo da parte della polizia locale di Valsamoggia e dei carabinieri di Borgo Panigale, poiché oggetto di una festa avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

Le serate danzanti infatti non sono ancora state riaperte al pubblico per via del Covid, e ora i titolari dell'attività rischiano grosso. I militari hanno chiesto infatti la chiusura dell'attività per via della violazione della norma anticovid, dopo aver girato alcuni video che proverebbero quanto contestato, oltre a passare poi al setaccio le presenze e comminare eventualmente futuri addebiti anche ai partecipanti. Il controllo si è protratto fino alle quattro di notte: si stima che i partecipanti siano stati almeno un centinaio, una grossa parte dei quali sono fuggiti alla vista delle divise.