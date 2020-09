Incendio a Monteveglio: dipendente-volontario pompiere controlla le fiamme

Attimi di paura in una azienda di metalmeccanica di Monteveglio. Nella tarda mattinata di oggi un incendio si è sviluppato dentro il capannone dell'impresa. A prestare i primi soccorsi però, in attesa dell'arrivo delle squadre dei vigli del fuoco da Bologna e Vignola, è stato un loro collega, pompiere volontario a Bazzano e insieme dipendente dell'azienda in questione. L'azione dell'uomo ha evitato il propagarsi ulteriore delle fiamme a edifici adiacenti. Non vi sono feriti, ma solo danni materiali.

