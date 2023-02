Intossicati dal Monossido di carbonio: gravi in ospedale

Sono ricoverati entrambi in ospedale, ma lui è stato trasferito al centro iperbarico di Ravenna, perché più grave. Intossicazione da fumi l'altra sera in Valsamoggia per un 57enne e un'altra persona, sorpresi dal fumo all'interno di una abitazione nel comune di Monteveglio. I vigili del fuoco sono intervenuti fortunatamente prima che le esalazioni risultassero fatali ai due, ma il 57enne ha riportato una grave intossicazione da monossido di carbonio e come detto le sue condizioni sarebbero molto gravi. Secondo un primo accertamento, la fuoriuscita dei fumi tossici è stata dovuta a un difetto della canna fumaria, che ha reindirizzato verso il basso le esalazioni post combustione, causando l'avvelenamento degli occupanti dell'immobile.