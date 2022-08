A Monzuno una raccolta fondi per dispositivi radio in caso di emergenza

Comunicare bene per soccorrere al meglio. E’ con questo spirito che è partita la raccolta fondi promossa dall’Associazione della Protezione civile di Monzuno.

Un crowdfunding per poter acquistare ed installare i dispositivi radio VHF, strumenti necessari nei territori in cui non si ha una copertura telefonica, aspetto che rende difficile la comunicazione tra i volontari.

L’obiettivo dei membri dell’Associazione, che si sono affidati alla piattaforma “ideaginger”, è quello di raggiungere la cifra di 5.500 euro entro il 28 agosto, data di scadenza della raccolta.

L'Associazione della Protezione civile di Monzuno è una realtà presente nel territorio comunale e attraverso i propri volontari e grazie anche ad una convenzione con l'Amministrazione comunale che prevede una serie di attività in emergenza.

"E’ la prima volta che viene organizzata a Monzuno una raccolta fondi su una piattaforma strutturata e non nascondiamo la curiosità di testare sia l'efficacia di tale iniziativa che la nostra capacità di sollecitare l'interesse e la sensibilità dei cittadini riguardo questi temi" ha dichiarato Massimo Milani, dell’Associazione della Protezione civile.

"Per noi l’attività svolta dai volontari è fondamentale: sostenerli nelle loro iniziative vuol dire contribuire a garantire la sicurezza a tutta la comunità" ha sottolineato il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini.

Il progetto

"Ti ricordi cosa è successo nel 2015 e nel 2017 in occasione di straordinarie nevicate che hanno compromesso per giorni in sistema elettrico lasciandoci al freddo ed interrompendo le comunicazioni telefoniche? Dobbiamo evitare che si ripresenti un simile problema, ma come fare? La nostra associazione propone una soluzione basata sull'utilizzo di radio ricetrasmittenti collegate tra loro attraverso un ripetitore situato a Montevenere. Se vuoi una protezione civile sul tuo territorio che sia efficiente e rapida, puoi investire nella tua sicurezza aiutandoci nell'acquisto".