Con l'app Moovit una nuova funzione traccia i mezzi pubblici in corsa

Moovit, società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service e dell'omonima applicazione per la mobilità urbana, rilascia una nuova funzionalità dell'app che permette di visualizzare la posizione esatta del mezzo pubblico in arrivo alla fermata o alla stazione andando a ridurre considerevolmente l'incertezza sui tempi di arrivo.

La nuova funzionalità è disponibile per tutte le tipologie di mezzi pubblici (bus, treni regionali, tram, metropolitane) purché abbiano il tracciamento Gps attivo.

La funzionalità è in fase di attivazione in oltre 220 città di 38 paesi al mondo. In Italia è possibile tracciare i mezzi sulla mappa a Roma e nel Lazio (per il 25% circa dei mezzi pubblici circolanti in città e nella regione), a Torino, Bologna, Parma, Firenze, Napoli e Bari.

Gli utenti possono dunque conoscere la posizione del mezzo e valutare le tempistiche effettive di arrivo alla fermata così da considerare- in caso di ritardi significativi- degli itinerari alternativi, ad esempio con i mezzi in sharing o con i taxi sempre proposti da Moovit durante la pianificazione del percorso. Questo nuovo strumento- denominato "Posizione Live" all'interno dell'app- è disponibile sia per i dispositivi Android che per i dispositivi iOS. La stessa funzionalità permetterà inoltre di verificare, in caso di interruzione del dato Gps, l'ultimo momento in cui il mezzo pubblico ha trasmesso la propria posizione.