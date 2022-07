Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi co-conduttore: "Evviva Sanremo"

"Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto". Con queste parole Gianni Morandi annuncia la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, stavolta appunto come co-conduttore.

Ad annunciare la scelta proprio Amadeus, direttore artistico della kermesse: "Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi", "Accetto con entusiasmo", la risposta del cantautore bolognese.

"Caro Ama, non sono in giro con Jovanotti, sono a casa e mi sono messo lo smoking. Devo dire che quando me lo hai proposto sono rimasto prima sorpreso e poi entusiasta. Ho pensato che hai fatto tre festival straordinari e nel 2023 avrai già compiuto sessant'anni e forse hai bisogno di qualcuno vicino che ti dia una mano forte, energica, e quindi hai chiamato me".

Morandi, 77anni, ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo chiudendo sul podio, al terzo posto, con il brano "Apri tutte le porte", scritta da Jovanotti. Ora ospite fisso del Jova Beach Party, Morandi ha già condotto Sanremo nel 2011 e nel 2012, lo ha vinto solo una volta nel 1987 con "Si può dare di più" insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.