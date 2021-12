Gianni Morandi torna a Sanremo: "Emozionato come un debuttante"

Gianni Morandi torna sul palco di Sanremo. Ad annunciare i nomi Amadeus, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival che si terrà dall'1 al 5 febbraio 2022.

"Sono molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo. Canterò una canzone scritta per l’occasione da Lorenzo Jovanotti. Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione. Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara. Sono entusiasta, emozionato come un debuttante".

I nomi dei 22 artisti in gara a Sanremo 2022

Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A questi si aggiungeranno due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a “Sanremo Giovani”.