Morta Alessandra, moglie del sindaco Muzzarelli. Schlein: "La sua malattia testimonianza per gli altri"

A pochi giorni dalla morte di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco di Modena ed ex consigliere e assessore regionale, Giancarlo Muzzarelli, scompare all'età di 48 anni, dopo l'ennesimo ricovero. Commercialista e revisore legale, docente universitaria e attiva in numerose associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile, appassionata di politica e di musica, si era sposata con Muzzarelli nell’ottobre del 2012. Lo riferisce Modena Today.

“Persona straordinaria, di grande umanità e passione - ha scritto in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini a nome della Giunta - una notizia tremenda. Alessandra lascia un vuoto incolmabile. Per la sua energia nell’affrontare ogni aspetto della quotidianità, anche di fronte alle difficoltà, con il suo indimenticabile sorriso. Bastava conoscerla per apprezzarne passione e umanità. Doti che la caratterizzavano anche sul lavoro, da straordinaria professionista quale era. A te, caro Giancarlo, e a vostra figlia Emma, un abbraccio fortissimo. Vi sono vicino e vi esprimo le più sentite condoglianze, anche a nome di tutta la Giunta regionale”, chiude Bonaccini.

"Esprimo a nome mio e di tutto il Partito Democratico le più sentite condoglianze a Giancarlo Muzzarelli per la perdita di sua moglie Alessandra Pederzoli". E' il messaggio della segretaria PD, Elly Schlein che ricorda "una donna, come ricordano in tanti in queste ore, che ha voluto fare della sua malattia, affrontata con coraggio, anche l’occasione di una testimonianza per gli altri, dimostrando ancora una volta la sua tensione ideale e i valori che hanno caratterizzato la sua vita. A Giancarlo e alla famiglia di Alessandra inviamo la vicinanza di tutta la comunità democratica".

Alessandra Pederzoni infatti nel suo libro “Al volante della mia vita” (Artioli Editore 1899), aveva raccontato la sua lunga battaglia contro il tumore.

"Voglio esprimere il cordoglio più sincero ed affettuoso, mio personale e di tutto il Partito Democratico Emilia-Romagna, per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - scrive il segretario dem dell'Emilia-Romagna, Luigi Tosiani - Alessandra ha affrontato una lunga malattia, con coraggio e determinazione, raccontando pubblicamente il suo viaggio, perché potesse aiutare gli altri, come ha sempre fatto nella sua vita personale e professionale. Tutta la nostra comunità si stringe intorno a Gian Carlo, alla figlia Emma, alla famiglia, agli amici, in questo momento di profondo dolore".

"A nome di tutto il Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa della dott.ssa Alessandra Pederzoli, moglie del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli. L'intera nostra comunità si stringe al dolore dei familiari e dei suoi affetti più cari". Così in una nota i referenti regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Piango la scomparsa di Alessandra - ha twittato Enrico Letta - Penso alla incredibile forza e al bellissimo sorriso con cui per anni ha lottato contro la malattia. Mando un abbraccio fraterno a Giancarlo".

"Mi stringo a Gian Carlo e alla piccola Emma. Il mio cordoglio alla famiglia e ai tanti amici che, come me, perdono una donna tenace e appassionata, che ha affrontato la malattia con rara dignità e coraggio", così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.