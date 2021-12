Addio ad Anna Maria Silvi Bonaga, anima del panificio Paolo Atti & Figli

Se n'è andata Anna Maria Silvi Bonaga, anima del panificio Paolo Atti & Figli. Nel 1956 aveva sposato Romano Bonaga, presidente dei panificatori, ed è entrata "a tempo pieno nell`impresa, portando preziose esperienze in campo commerciale che davano una svolta decisiva all`azienda, sempre però dettata dalla passione per quel simbolo dei profondi valori umani e cristiani che è il pane", si legge nella storia del panificio.

Gestiva insieme ai figli l'azienda e i negozi in via Drapperie e via Caprarie.