Non si fa sentire da giorni: trovata senza vita in casa

E' stato trovato senza vita ieri sera il corpo di ua donna di 52 anni, in un appartamento di via Marco Polo. A trovare il cadavere sono stati la polizia e i vigili del fuco, a loro volta allertati dalla chiamata della sorella della donna, preoccupata per il fatto che da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

La salma è stata portata via e trattata in via amministrativa. Si escludono infatti cause violente o gesti estremi: la donna da tempo era malata e quindi si suppone che possa essere stata colta da un malore.