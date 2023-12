Morta dopo incidente in ambulanza: il paese è sgomento

Il paese di Galliera si risveglia sgomento dopo la morte di Monica Amidei, 57 anni, vittima di un incidente stradale che ha visto protagonista ambulanza sulla quale stava assieme alla figlia cardiopatica. Dopo una notte di apprensione la figlia di Amidei, una donna di circa 30 anni, è ancora ricoverata i Rianimazione al Maggiore di Bologna, con prognosi riservata.

In paese invece si respira incredulità e sgomento: Amidei era una colonna dell'aggregato di case di San Vincenzo e San Venanzio, ultimi paesi prima delle lande ferraresi di Poggio Renatico. La sua tabaccheria-edicola-bar è un punto di riferimento dei residenti, tanto che in passato, dopo un furto subito, si era impegnata sulla questione sicurezza nella zona.

"Ci stringiamo attorno alla famiglia per questo tragico evento, voglio dare vicinanza e cordoglio ai parenti di Monica a nome di tutta la comunità" -sono le parole di del sindaco di Galliera Stefano Zanni- Monica era una persona solare e questo ce lo ricordiamo tutti".

Stazionaria la figlia, aperta un'inchiesta d'ufficio

Ha superato la notte ma vera in condizioni molto gravi la figlia di Amidei, 30 anni. Già affetta da una grave patologia cardiaca, la donna ora è ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. Le due donne stavano appunto tornando da una visita di controllo dall'ospedale di Bentivoglio, quando per ragioni ancora da chiarire, l'ambulanza sulla quale erano alloggiate avrebbe sbandato per poi finire contro a una passaia (un ponticello di mattoni carrabile che sormonta il fossato, ndr) lungo la provinciale Sp4 in direzione Galliera. Insieme alle due donne sono rimasti feriti anche -in modo meno grave- autista e soccorritrice, di 23 e 26 anni.