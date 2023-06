Morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: aveva 76 anni

"Con enorme dolore - il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni". E' quanto si legge in un comunicato dell'ufficio stampa di Romano Prodi e sul sito del professore.

Flavia Franzoni, nata a Reggio Emilia nel 1947, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Nel 2005 insieme al marito aveva scritto il libro “Insieme”. Da quanto si apprende sarebbe stata colpita da un malore.

I messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico

“Flavia Franzoni è stata un’appassionata e profonda studiosa e conoscitrice del welfare e delle reti dei servizi alla persona nonché una "militante del sociale" animata da grande spirito di innovazione. In questa triste occasione intendo far pervenire la vicinanza mia personale e del gruppo PD in Regione Lombardia al Professor Prodi” ha scritto Pierfrancesco Majorino, membro della segreteria Nazionale PD.

"Desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia da parte mia e delle deputate e dei deputati democratici. La scomparsa della moglie Flavia è un grande dolore per quanti l'hanno vista impegnata nell'insegnamento e in politica con passione e umanità non comuni". Lo dichiara la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga.

"E' con grande dolore che apprendo la scomparsa di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Donna di grande carattere, compagna di una vita, sempre al fianco del marito anche nell'impegno politico e istituzionale. Mi unisco con commozione al cordoglio della famiglia e dei suoi cari". Lo scrive sui social il deputato di Azione e Italia Viva Ettore Rosato.

"Ho appreso con dolore della scomparsa di Flavia Franzoni Prodi. La ricordiamo come una donna protagonista della vita civile e sociale del Paese, impegnata nel campo dello studio dello stato sociale e del contrasto alle diseguaglianze. A suo marito, il professor Romano Prodi, ai figli Giorgio e Antonio e alle loro famiglie vanno le mie più sentite condoglianze". Così Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna appresa la notizia.

"Immensa tristezza per la morte di Flavia Franzoni, donna speciale che lascia un grande vuoto. Un forte abbraccio va a Romano Prodi e ai suoi figli Giorgio e Antonio". Così Beatrice Lorenzin, vice presidente del Gruppo PD su Twitter.

"Un dolore profondo e acuto per l'improvvisa scomparsa di Flavia Prodi, una donna solare ed intelligente animata da una grande passione civile. Le condoglianze più sentite a Romano e ai suoi figli". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando, deputato del Pd.

"Esprimo da parte mia e di tutta Azione le più sentite condoglianze al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa della signora Flavia Franzoni". Così il leader di Azione Carlo Calenda.

"Sentite condoglianze a Romano Prodi per la perdita della moglie Flavia. Un abbraccio caloroso a tutti i suoi cari". Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"Esprimo le mi più sincere condoglianze al Prof. Romano Prodi per la perdita della moglie Flavia Franzoni" ha scritto Marta Evangelisti, capogruppo di FDI in Regione Emilia Romagna.

"È stato un grande privilegio conoscere Flavia Franzoni, una donna animata da una straordinaria passione civile. Ha dedicato la sua vita all'aiuto degli ultimi, come docente all'Università di Bologna e da direttrice dell'Istituto regionale per i servizi sociali. A nome delle senatrici e dei senatori del Pd esprimo le mie più sentite condoglianze a Romano Prodi e alla sua famiglia". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.