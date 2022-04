Malore nel sonno, muore giovane mamma di 38 anni

Morta nel sonno a causa di un malore. Così è morta la scorsa notte, a 38 anni, Silvia Di Pietro, giovane mamma originaria di Ascoli Piceno che da diversi anni lavorava e viveva a Bologna.

Vano l'intervento dei soccorsi: gli operatori del 118 che, giunti a casa della donna, non hanno purtroppo potuto che constatarne il decesso. Per chiarire le cause della morte probabilmente si ricorrerà all’autopsia.

Ingegnere strutturista, ha lavorato nell'ambito della ricostruzione post sisma anche per la Città Metropolitana. Lascia il marito e un bambino di quattro anni.