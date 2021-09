Bologna piange Giovanna Guerriero, presidente della consulta per il superamento dell'handicap

È morta Giovanna Guerriero, presidente della consulta per il superamento dell'handicap del Comune di Bologna, molto conosciuta e stimata negli ambienti dell'associazionismo. Il funerale si terrà giovedì 23 settembre alle 10.345 presso la chiesa San Girolamo della Certosa di Bologna.

"La scomparsa di Giovanna Guerriero è una brutta notizia per Bologna, le sue battaglie in difesa dei diritti dei disabili hanno contribuito a rendere la nostra città più inclusiva e attenta. Mancherà, sopratutto per la capacità di ascolto e la serietà nel confronto, che sono doti rare. Alla sua famiglia e a chi ha avuto modo di conoscerla ed apprezzarla, vanno il nostro cordoglio e vicinanza". Così il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore sulla scomparsa di Giovanna Guerriero.