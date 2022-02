Poliziotto trovato morto, deceduta anche la madre

Non ce l'ha fatta la madre del poliziotto trovato morto il 2 febbraio nella sua casa del Navile. La donna era ricoverata in gravi condizioni e si è spenta questa notte all'Ospedale Maggiore.

In base a quanto si apprende, la donna, malata da tempo, è morta per cause naturali. L'ipotesi è che il figlio non avrebbe retto al dolore di vederla in fin di vita, decidendo dunque di suicidarsi.

In una nota l’Ausl di Bologna comunica che "dal quadro clinico complessivo della paziente e dall’anamnesi che ha beneficiato di un confronto con gli stessi familiari non emerge alcun elemento riconducibile ad un avvelenamento ad opera di terzi".