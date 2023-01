Biagio Carabellò, mamma Anna adesso è con lui: "Digli che noi qui giù faremo di tutto per rendergli giustizia"

Anna, la mamma di Biagio Carabellò, è venuta a mancare nella giornata di ieri all'età di 78 anni. Non ha fatto in tempo ad assistere ai funerali del figlio (che dovrebbero avvenire a breve), i cui resti sono stati ritrovati dopo anni dalla sua scomparsa e di ricerche nel 2021: “Ciao mamma, salutami Biagio e digli che noi qui giù faremo di tutto per rendergli giustizia. L'unica cosa che mi rasserena oggi è sapere che adesso finalmente non soffri più e che puoi riabbracciare tuo figlio perché non c'è dolore più grande per una madre che dover lasciare andare un pezzo del suo cuore" ha scritto sui social la sorella Susanna, che tanto ha fatto e ancora si sta battendo per arrivare a conoscere tutta la verità su quello che è un giallo a tutti gli effetti. Proprio qualche settimana fa, il legale della famiglia Barbara Iannuccelli, aveva annunciato l'opposizione all'archiviazione del caso.

La scomparsa di Biagio e il mistero del testamento falsificato

Biagio Carabellò scomparve la mattina del 23 novembre del 2015 dal quartiere Bolognina, dove ha sempre abitato e dove erano in molti a conoscerlo. Sarebbe stato visto l'ultima volta presso il poliambulatorio di via Tiarini. Da allora le indagini hanno preso strade diverse, fino al ritrovamento del testamento della sua fidanzata deceduta per malattia, Elisabetta Filippini, falsificato da una mano che poi è stata condannata. Ma i colpi di scena continuano fra lettere anonime e tracce di sangue sugli indumenti dell'uomo.

Tanti i colpi di scena: c'è anche una lettera anonima

La storia di Biagio Carabellò ha avuto in tutti questi anni diversi colpi di scena e tutti gli ingredienti del "giallo". La famiglia dello scomparso, e in particolare la sorella Susanna, non si è mai arresa, neppure dopo la richiesta di archiviazione del caso nel 2018. E tornando indietro nel tempo impossibile oggi non ricordare quando, nel 2017: "Una mano anonima condusse le ricerche al parco di Villa Angeletti, zona setacciata dal Soccorso Alpino".