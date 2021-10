Addio a Maria Grazia Negrini, socia fondatrice della Casa delle donne. Lepore: "Ha lasciato un segno importante"

Dopo Angela Romanin, un'altra grave perdita per la "Casa delle donne" di Bologna, Se n’è andata Maria Grazia Negrini, socia fondatrice dell'associazione e responsabile del Centro di documentazione delle donne.

"Instancabile animatrice delle lotte per la parità di genere e per l’affermazione di un punto di vista femminile e femminista. Una grande perdita per la nostra città, su cui Grazia ha lasciato un segno importante - ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore - ci stringiamo in un abbraccio al marito Antonio, al figlio Malcolm, a tutta la famiglia e a chi ha condiviso con lei amicizia, passione politica e voglia di cambiare in meglio Bologna. Le più sincere condoglianze".

A febbraio del 2021, era morta improvvisamente Angela Romanin, presidente del Coordinamento dei Centri anti violenza dell'Emilia-Romagna e anima della Casa delle donne di Bologna.

