Addio a Nieves Tirapani Lenzi, per 70 anni infermiera e crocerossina

Una storia incredibile quella di Nieves Tirapani Lenzi, entrata a poco meno di 20 anni come allieva volontaria nella Croce Rossa imolese: "Oltre 70 anni di servizio, generoso e instancabile, nel nostro territorio e in quelli limitrofi - ha scritto in una nota il sindaco di Imola, Marco Panieri - Resterà nella nostra memoria come

esempio di dedizione, passione ed altruismo, oltre che fonte d’ispirazione per tanti che hanno scelto di spendersi nella Croce Rossa Italiana e nelle numerose attività che essa svolge. Alla famiglia di Nieves e alle persone a lei più vicine, a coloro con cui ha condiviso un lungo percorso di impegno, esprimo il cordoglio a nome della Città, dell’Amministrazione Comunale e mio personale".

Classe 1934, Nieves ha svolto diverse missioni all'estero, ha prestato soccorso nei terribili giorni che seguirono alle stragi di Bologna del 2 agosto 1980 e quella di Natale del 1984. Nel 2019 aveva raccontato ieri su RaiUno la sua lunga storia.

Laureata in Farmacia all'Alma Mater, Nieves è stata anche presidente del comitato di Imola della Società Dante Alighieri.