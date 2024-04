Addio alla scrittrice Roberta Pizzoli

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' morta ieri a Bologna la scrittrice Roberta Pizzoli. A darne notizia la sorella Carla sui social.

Nata a Bologna, ha vissuto in varie parti del mondo dove ha svolto l’attività di insegnante, dirigente scolastica, attachè culturale presso il Consolato italiano in Australia, ad Adelaide e a Sidney. Ha pubblicato vari articoli su tematiche scolastiche e linguistiche.

Ha pubblicato oltre una trentina di racconti e ricevuto vare importanti menzioni e piazzamenti di merito, tra cui come Talentitalia 2016 e Vocedonna 2020. I suoi romanzi sono tratti da storie vere: da “Principesse rubate” a “Continuerai a cantare”, pubblicato nel 2022.

I funerali si svolgeranno martedì 16 aprile prossimo alle ore 14,15 presso l Obitorio di Via Certosa n. 16.La messa sarà alle 15,30 presso la Chiesa di San Girolamo della Certosa a Bologna.