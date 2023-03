Morta Suor Teresa Beltrano, se ne va a soli 55 anni

Lutto nella Curia bolognese. Morta nel primo giorno di quaresima Suor Teresa Beltrano. La religiosa Figlia di San Paolo si è spenta a soli 55 anni in seguito ad una grave malattia. Suor Teresa aveva collaborato per molti anni alla redazione di 12porte- Settimanale televisivo dell'arcidiocesi di Bologna- impegnandosi alla sua nascita e partecipando fattivamente alla sua realizzazione.

Attiva anche sui social, con messaggi di fede e speranza, sulla sua pagina Fb un post risalente a poche settimane prima della sua scomparsa pare un po' racchiudere il suo pensiero contro il male incurabile che l'aveva colpita.

"Quel che ora penso veramente è che il male non è mai "radicale", ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso "sfida", come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua "banalità". Solo il bene è profondo e non può essere radicale.

Questa sua frase suona quasi come un testamento che ha voluto consegnare a tutti coloro che in qualche modo hanno incrociato il suo percorso di vita". Le parole sono state prese in prestito da Hannah Arendt, tratte da "La banalità del male"