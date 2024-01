Morta da giorni nel suo appartamento, l'autopsia escluderebbe l'omicidio

L'autopsia, come era stato ipotizzato da un primo esame del cadavere, non ha rivelato evidenze di omicidio, ossia la donna travata morta nel suo appartamento in via Cartoleria il 15 gennaio non sarebbe stata uccisa e non sono stati trovati segni di violenza.

L'atroce scoperta è stata fatta dalla madre che non riusciva a contattarla. La donna, 52enne - da quanto si apprende - era deceduta già diversi giorni.

Sul corpo sono stati eseguiti anche gli esami tossicologici che dovranno stabilire se avesse assunto sostanze, in caso contrario si propenderà alla morte per un malore.

Verrà sottoposto ad analisi anche il cane della donna che ha contaminato il cadavere, visto che è rimasto chiuso in casa per giorni senza cibo nè acqua.

I Carabinieri della compagnia Bologna Centro e della Sezione Investigazioni Scientifiche, intervenuti nell'appartamento vicino al teatro Duse, non avrebbero trovato alcun segno di effrazione. Naturalmente viene esaminato il telefono cellulare e si indaga sui contatti della donna.