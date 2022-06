Mortadella Igp controcorrente: vendite in aumento e senza crisi (tranne la Brexit)

Sono in crescita produzione e vendite di Mortadella di Bologna Igp. Con 37.600.000 di chili prodotti, il 2021 si segnala come "un anno in cui si conferma, a volume, la produzione del 2020 e si registra, invece, un incremento delle vendite dello 0,9% rispetto all'anno precedente, più marcato nel segmento dell'affettato", che ha registrato un + 2,8%. L

o segnalano da Isit (Istituto Salumi Italiani Tutelati) sulla base dei numeri targati Ifcq certificazioni. Rispetto al 2019, si registrano un +1,7% nel venduto e un +4,9% nell'affettato, "a conferma che la crescita è stabile e continua e di proporzioni tali da aver recuperato e superato i livelli pre-Covid".

E anche nel primo quadrimestre 2022 si lievita, con un +2,5% di produzione e +4,3% di vendite. Sul mercato interno, la Grande distribuzione organizzata si conferma il principale canale di vendita, con una quota del 47%, seguita dal Normal trade (23%) e dal discount (15%). Tuttavia, sul fronte export emerge una flessione delle vendite del 2%, in gran parte per via della contrazione del Regno Unito, causa Brexit, dove si è registrato, dopo anni di aumento, un calo di vendite dell'8,6%. L'extra Ue segna invece +2,5%, con il Canada a +241,4%, Hong Kong +142,3% e Cile +44,3%.

"La Mortadella Bologna Igp si conferma come un salume anticrisi, fortemente appagante e dal forte connotato emozionale, insostituibile e inimitabile", evidenzia Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, che prosegue: "Questa tendenza è ampiamente confermata anche dai dati del primo quadrimestre 2022 che, con oltre 12 milioni di chili, registrano una crescita della produzione del 2,5% e, con 10,5 milioni di chili, un aumento delle vendite del 4,3%". Tutto questo "ci fa ben sperare per un'affermazione del 2022 come anno del consolidamento dei consumi della Regina rosa dei salumi", conclude Veroni. (Lud/ Dire)