La Mortadella Igp Bologna conquista tutti: più produzione e vendite

Gustosa e più economica rispetto ad altri salumi, la Mortadella di Bologna Igp continua a crescere sul mercato, non solo quello italiano. Nel 2022 sono stati prodotti 38,1 milioni di chili di Mortadella e venduti oltre 33,1 milioni di chili, circa un terzo dei quali già affettati.

Rispetto allo stesso periodo del 2021 la produzione è cresciuta dell'1,3% e le vendite del +2,5%. L'affettato in vaschetta – riporta l'agenzia Dire – consolida il suo trend di crescita, registrando un aumento del 9,2%. Se poi si vanno a esaminare i dati degli ultimi 10 anni, risulta evidente come il trend di crescita sia un fenomeno stabile e consolidato, poiché si passa dai 4,6 milioni di vaschette del 2012 ai 10,6 milioni del 2022 con un volume di vendita più che raddoppiato (+127%).

Sul mercato interno la grande distribuzione si conferma il principale canale di vendita con una quota del 54%, seguita dal normal trade col 29% e dal discount 17%. Il mercato interno con l'81% delle vendite resta il principale mercato di riferimento, mentre il restante 19% è rappresentato dall'export, con i paesi Ue a fare la parte del leone. Francia e Germania sono le principali piazze di sbocco per la Mortadella Igp, con quote del 32,5% e del 23%.

In generale, le vendite in Europa hanno registrato un aumento del 6,7% rispetto al 2021, con un forte aumento delle vendite in Spagna (+21,4%). Fuori dal continente le vendite crescono dell'1,9%: nel Regiono Unito del 21,9% e in Svizzera del 4,3%. Oltreoceano, il Brasile registra un "clamoroso" incremento a due cifre, +33,3%.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dalla mortadella Bologna Igp che si conferma il salume tutelato più amato dagli italiani subito dopo il prosciutto di Parma", sottolinea Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna.

"Se poi si tiene conto dello sfavorevole andamento congiunturale dell'anno appena trascorso, che ha sensibilmente ridotto il potere d'acquisto dei consumatori, risultati com il +2,5% delle vendite ci rendono estremamente orgogliosi perché testimoniano come la Mortadella Bologna Igp faccia parte di quelle eccellenze alimentari alle quali gli italiani sono particolarmente affezionati e a cui non intendono rinunciare", aggiunge Veroni.

"Motivo di particolare soddisfazione è poi la straordinaria crescita in Uk del 21,9% che assorbe e supera il calo del 2021 dovuto agli effetti della Brexit. Siamo estremamente fiduciosi che anche il 2023 possa registrare valori positivi. D'altronde la crescita dell'export in Spagna e Brasile induce a ben sperare sulla presenza di ampi margini di crescita che occorre solo saper cogliere e potenziare con iniziative promozionali ad hoc", conclude.