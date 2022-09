La mortadella tiene: vendite boom nel Regno Unito

Più 65%, un trend che se confermato anche nel secondo semestre sarebbe in grado di recuperare il calo dell'anno scorso dovuto alla Brexit. E' l'aumento delle vendite di mortadella verso il Regno Unito secondo la rilevazione dell'istituto salumi italiani.

Nel primo semestre 2022 sono stati prodotti circa 18,5 milioni di chilogrammi di Mortadella Bologna Igp e venduti quasi 16 milioni di chili, di cui circa un terzo affettati. Rispetto allo stesso periodo del 2021 la produzione è cresciuta del +3,8% e le vendite del +4,8% (dati forniti dall'organismo di controllo Ifcq certificazioni).

L'affettato in vaschetta conferma le sue performance positive, registrando una crescita del 9,3%, a conferma della praticità d'uso e della comodità di fare scorta di questo formato, si spiega in una nota diffusa dell' Istituto salumi italiani tutelati con il dettaglio dei numeri sulla Mortadella Bologna Igp. L'export segnala una crescita del 2,8% e l'exploit del Regno Unito. Tra i Paesi Ue la migliore performance è quella in Spagna: +18%.

"Gli aumenti di produzione e vendita del primo semestre dell'anno sono di tutto rilievo, considerando che la capacità di spesa delle famiglie italiane si sta riducendo a causa dell'inflazione- dichiara Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna- è evidente, quindi, che la Mortadella Bologna Igp si conferma come un salume anticrisi, un vero comfort food tanto da essere premiata con un aumento delle occasioni di consumo".

Per quello che riguarda i canali di vendita, risulta che il 72% della Mortadella Bologna Igp è venduta presso la Grande distribuzione e i Discount dove l'aumento di vendite registrato nei rispettivi canali è stato del 5,4% e del 9,9% (dati Iri). L'80% delle vendite è assorbito dal mercato interno mentre il 18% dai Paesi Ue e il restante 2% dai Paesi extra-Ue. (Red/ Dire)