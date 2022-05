In ricordo di Cevenini, a Ozzano la "corsa per il Cev". La figlia: "Papà amato dalla gente comune" | FOTO

Nel decennale della sua scomparsa, Ozzano ricorda Maurizio Cevenini, il "Cev". Tante le persone che hanno preso parte all'evento con la maglietta "una corsa per il Cev". Oltre 300, infatti, sono stati i partecipanti alla corsa partita alle 9.30 dal cippo posto nel parco a lui dedicato ed hanno poi percorso i 13 chilometri del tracciato arrivando fin sulle colline ozzanesi.

Prima della partenza, la figlia Federica, il Sindaco Luca Lelli, l'onorevole Gianluca Galletti e l'Assessore allo sport del Comune di Bologna Robetta Li Calzi hanno ricordato il Cev e deposto un mazzo di fiori. "Le tante persone che sono qui, oggi, sono una testimonianza di quanto papà fosse amato dalla gente comune " dice la figlia Federica

"Federica ha scelto Ozzano come paese dove vivere, impegnarsi civilmente (è stata infatti eletta consigliera comunale con il più alto numero di preferenze), far crescere i propri figli e questo - sottolinea il Sindaco Lelli - ci fa sentire, come comunità, ancora più vicini e legati a Maurizio Cevenini"

Ogni anno l'8 di maggio, Ozzano si ritrova con Federica, i familiari e gli amici davanti al cippo a lui dedicato: "Quest'anno in occasione del decennale, abbiamo voluto ricordarlo con un evento sportivo e con tanta gente come sarebbe piaciuto a lui, nella speranza, magari, che possa diventare un appuntamento fisso da ripetere tutti gli anni - fa sapere il Comune di Ozzano".

"Una mattinata così a Maurizio sarebbe piaciuta molto - conclude il Sindaco - e lui ne sarebbe stato il vero mattatore, con la sua simpatia e le sue battute dialettali".

Oggi alle 17 il sindaco di Bologna intitolerà a Maurizio Cevenini l''area tra mura di Porta D’Azeglio, piazza di Porta San Mamolo e viale Antonio Aldini.