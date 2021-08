Morte di Gino Strada: bandiere pace ed Emergency in Comune

La bandiera della pace e la bandiera di Emergency sono state affisse al balcone degli sposi della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio. È il gesto con il quale il Comune di Bologna ricorda Gino Strada, fondatore di Emergency, scomparso ieri, 13 agosto.

"Gino Strada ha fondato Emergency, una realtà di pace in luoghi di guerra come l'Afghanistan - afferma il sindaco di Bologna, Virginio Merola - dove in questi giorni la situazione sta tornando indietro in modo molto preoccupante. Con questo gesto vogliamo dire grazie da parte della città di Bologna a un grande medico e a un grande uomo".