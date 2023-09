Morte del cantante Michele Merlo, la procura chiede l'archiviazione

Sarebbero arrivate a uno stallo le indagini sul decesso del cantante vicentino, Michele Merlo, motivo per il quale la procura di Vicenza chiede l'archiviazione.

Michele Merlo (in arte Mike Bird) è stato stroncato dalle complicanze di una leucemia fulminante a soli 28 anni a giugno di due anni fa. L'ex concorrente di X Factor e di Amici, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna da un paio di giorni.

Come riferisce Vicenza Today, per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità. Sarebbe questa la motivazione che ha portato la Procura di Vicenza a chiedere l'archiviazione sebbene a settembre scorso, davanti al gip, il legale della famiglia l'avvocato Marco Dal Ben aveva detto che durante l'udienza era stata confermata "con grande chiarezza" come, secondo i periti "vi sono elementi di responsabilità colposa e negligenza. Ci sarebbe dovuto essere un percorso diagnostico che non c'è stato. Resta, secondo i periti, però l'incognita del nesso di causa, ovvero l'elemento capace di stabilire quanto una diagnosi tempestiva avrebbe pesato sulla salvezza di Michele".

I famigliari avevano chiesto l'apertura delle indagini accusando il medico di base di superficialità nella diagnosi. Secondo l'accusa il medico non avrebbe capito che il giovane stava manifestando i sintomi di una malattia che presa per tempo sarebbe stata curabile. Dopo pochi giorni dalla prima visita nell’ambulatorio vicentino il giovane era rientrato a Bologna dove viveva e dopo vari accessi al pronto soccorso il 6 giugno 2021 è morto nel reparto di Terapia intensiva del Maggiore, dove era stato ricoverato.

Il giovane era stato infatti colpito da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dopo poche ore è venuto a mancare. Anche l'Ausl aveva aperto un'indagine interna per ricostruire l'accaduto.