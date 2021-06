Morte Michele Merlo, l'Ausl di Bologna avvia indagine interna

L'azienda Usl di Bologna è al lavoro per ricostrutire quanto accaduto dal primo accesso al pronto soccorso di Michele Merlo a Vergato, fino alla morte avvenuta la scorsa notte all'ospedale Maggiore di Bologna.

Lo comunica in una nota in cui esprime le condoglianze alla famiglia del cantante 28enne: "L'Azienda Usl di Bologna esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Michele Merlo, deceduto la scorsa notte presso la Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove era ricoverato a seguito di un delicato intervento di neurochirurgia per un'emorragia cerebrale improvvisa".

"L’Azienda - si legge -, sentita anche la famiglia, sta ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’Ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal Medico di continuità assistenziale. E’ in corso inoltre la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in Rianimazione".

"La direzione ha dato quindi mandato al Risk Manager aziendale di procedere ad attivare l’iter per un audit di rischio clinico".

(Foto Ig Michele Merlo)