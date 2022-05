Morto il giornalista Stefano Biondi

È morto all’età di 64 anni Stefano Biondi, storico cronista sportivo di Bologna. Giornalista prima del Corriere dello Sport – Stadio, poi dagli anni Novanta firma de Il Resto del Carlino, lo “Zio” – questo il suo soprannome – è stato protagonista degli ultimi quarant’anni di storia rossoblù. Sentito il ricordo del sindaco Matteo Lepore: “Il mondo dello sport bolognese e quello del giornalismo perdono oggi un punto di riferimento. Dai suoi articoli sulle pagine, prima del Corriere dello Sport-Stadio, poi del Resto del Carlino – prosegue Lepore – Biondi per anni ha raccontato a tantissimi bolognesi le vicende del suo amato Bologna, con passione e competenza. Oggi piangiamo un grande giornalista. Esprimo il cordoglio mio e della città alla moglie Sabrina Orlandi, ai figli, a tutti colleghi del Carlino”.

Stefano Biondi, le condoglianze del Bologna

Anche il Bologna non ha voluto mancare alle tante voci che in queste ore stanno piangendo lo storico cronista: “È scomparso oggi a 64 anni Stefano Biondi. Inviato prima di Stadio, poi del Resto del Carlino, ha raccontato per anni le vicende rossoblù con uno stile sempre inconfondibile, brillante e ironico. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutto il Bologna. Ci mancherai tanto, Stefano” conclude il club nel post Twitter a lui dedicato.

Foto Twitter Bologna FC