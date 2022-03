Morti per covid, omaggio dalla città. Bonaccini: "Persone, non numeri" | FOTO

Commozione e brividi. Morte e memoria. Silenzio e dolore. Così ieri in piazza Maggiore per ricordare le 3700 vittime del covid nel nostro territorio. In loro memoria il cuore del capoluogo emiliano si è fermato e raccolto, dedicando una istallazione alla memoria delle vittime della pandemia. I loro nomi hanno ricoperto il Crescentone.

Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha portato l'omaggio della regione: "Bologna ricorda le sue vittime del Covid: in Piazza Maggiore tutti i nomi dei 3700 deceduti a causa del virus - così in un post Facebook - Nonni, madri, padri, fratelli, amici: persone, non numeri. Sono state ricordate una a una, leggendo i loro nomi. Non vi dimenticheremo."

Mentre la città turrita omaggia le sue vittime, il virus perde quota e da oggi si apre una nuova fase. La nostra Regione torna in zona bianca (ecco cosa cambia)